Athen. Die FIFA erklärte in einem von Generalsekretär Fatma Samoura unterzeichneten Fax an den griechischen Verband, dass das Komitee die relevanten Bestimmungen revidieren würde, um sie wieder an FIFA-Standards anzugleichen. Bis zum 31. Mai 2017 sollen neue Wahlen durchführen werden.

Im August hatte sich Sportminister Stavros Kontonis in einem offenen Brief an die FIFA gewendet, eine Übergangsleitung gefordert und mit einer Einstellung des Ligabetriebs gedroht.

© 2016 SID