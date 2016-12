Berlin. Zu sorglos dribbelte der U21-Nationalspieler am Samstagabend kurz vor der Halbzeit am eigenen Strafraum entlang. Max Kruse setzte nach, eroberte den Ball und schoss Werder Bremen in der 41. Minute recht mühelos zum ersten Auswärtssieg der Saison. "Ich will Schritte nach vorne machen und nicht zurück. Es war ein Fehler, aus dem ich jetzt lernen muss", sagte Stark.

Zwar schüttelte auch Herthas Trainer Pal Dardai kurz nach dem Fauxpas fassungslos mit dem Kopf, nach dem Abpfiff nahm er seinen jungen Verteidiger jedoch in Schutz. "Wichtig ist, dass er zukünftig nicht mehr solche Fehler macht", betonte der Ungar Dardai: "Aber das war nicht der Grund für unsere Niederlage, wir hatten insgesamt keine richtige Torchance."

Nach zuvor sechs Heimsiegen in Serie verloren die Hauptstädter nach einer ganz schwachen Vorstellung erstmals in dieser Spielzeit wieder im Olympiastadion, bleiben als Dritter jedoch erster Verfolger von Rekordmeister Bayern München und Aufsteiger RB Leipzig. "Irgendwann musste diese verdammte Niederlage kommen. Wir haben vielleicht zu sehr auf die Tabelle geschaut", sagte Dardai im ZDF.

© 2016 SID