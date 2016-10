Der viermalige französische Fußballmeister OGC Nizza hat seine Tabellenführung in der Ligue 1 deutlich ausgebaut. Das Team des ehemaligen Gladbach-Trainers Lucien Favre bezwang am 9. Spieltag Ex-Meister Olympique Lyon mit 2:0 (1:0) und hat mit 23 Punkten bereits vier Zähler Vorsprung auf Verfolger AS Monaco (19).