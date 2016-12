Paris. Im Fokus der Ermittler stehen demnach "in Frankreich steuerpflichtige" Personen.

"Football Leaks" ist eine Enthüllungsplattform, an der inzwischen ein über ganz Europa verzweigtes Recherchenetzwerk beteiligt ist, darunter das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Die Betreiber haben sich zum Ziel gesetzt, das aus ihrer Sicht "hochkorrupte System" im weltweiten Spitzenfußball zu offenbaren. Im Fokus der jüngsten Enthüllungen standen Stars wie Weltfußballer Cristiano Ronaldo oder Coach José Mourinho, die die Anschuldigungen zurückwiesen.

Die Untersuchungen in Frankreich nehmen offenbar verschiedene Spieler des französischen Meisters Paris St. Germain in den Fokus. Außerdem soll Nationalspieler Paul Pogba im Visier der Behörden stehen. Dem Mittelfeldmann von Manchester United wurde von "Football Leaks" zur Last gelegt, Geld auf Anraten seines Agenten Mino Raiola auf den Kanalinseln gebunkert zu haben.

