Hamburg. n alter Bekannter. Ab Mittwoch soll der 68-Jährige, der zwischen 1992 bis 1995 bereits als Manager für den Bundesliga-Dino gearbeitet hatte, für eine erfolgreiche Zukunft der Hanseaten sorgen.

Was waren die Gründe für die Trennung von Beiersdorfer?

Der frühere Nationalspieler entwickelte sich in den zweieinhalb Jahren beim HSV zum Gesicht der Dauerkrise. Als "führungsschwach", "zögerlich", "farblos" und "wortkarg" wurde der frühere Bundesliga-Profi zuletzt kritisiert. Seit Juli 2014 steckte der 53-Jährige insgesamt fast 100 Millionen Euro in die Mannschaft - doch der HSV kämpft noch immer gegen den Abstieg. Hinzu kommt die erfolglose Sportdirektoren-Suche, die den Klub in einem schlechten Licht erscheinen ließ.

Wie begründete Bruchhagen seine Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne aus seinem Ruhestand?

"Dieser Schritt war bei meinem Abschied in Frankfurt sicherlich nicht vorgesehen. Aber wenn der HSV anfragt, dann stellt sich für jeden, der im Bundesliga-Management tätig war, die Frage einer Zu- oder Absage gar nicht. Da ist eine Zusage Pflicht."

Kann Bruchhagen den HSV auf den richtigen Weg führen?

Zuzutrauen ist es dem Bundesliga-Urgestein, viel mehr Erfahrung als Bruchhagen kann man in dem Geschäft nicht mitbringen. Bestimmt taugt der gelernte Erdkundelehrer mittelfristig als solide Übergangslösung. Viel wird wohl davon abhängen, dass er auf der Suche nach einem Sportdirektoren gleich richtig liegt.

Wer sind die Kandidaten für den Sportdirektoren-Posten?

Der Name Horst Heldt fällt vor allem immer wieder. Schon Beiersdorfer hatte den früheren Stuttgart- und Schalke-Manager auf dem Zettel, konnte sich aber nicht mit ihm auf eine Zusammenarbeit einigen. Heldt ist erfahren, kennt aus Gelsenkirchen die Arbeit in einem unruhigen Umfeld und ist im Markt bestens vernetzt. Der 47-Jährige gilt aber auch als Kandidat beim VfL Wolfsburg. Auch der frühere HSV-Nachwuchsleiter Jens Todt ist nach seinem vorzeitigen Abschied aus Karlsruhe auf dem Markt. (SID)

© 2016 SID