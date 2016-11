Frankfurt/Main. Nicht, weil wir sie nicht mehr wollen, sondern um ihnen Spielpraxis zu geben."

Die Eintracht steht nach zwölf Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz, in der vergangenen Saison konnte sich Frankfurt gerade so vor dem Abstieg retten. Trainer Niko Kovac "gibt sich nie mit dem erreichten Erfolg zufrieden", sagte Hüber, der den am Ende der Saison auslaufenden Vertrag mit dem Kroaten verlängern will: "Wir sind ständig im Gespräch. Er lebt die Eintracht. Ich glaube, dass er uns erhalten bleibt."

