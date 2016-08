Frankfurt/Main. Der Offensivspieler wird für die laufende Saison vom Verein aus Liverpool ausgeliehen. Über die Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Mit der Verpflichtung von Shani Tarashaj haben wir auf den Transfer von Luc Caistaignos zu Sporting Lissabon reagiert und noch einen variablen Spieler für den Offensivbereich verpflichten können", sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Der neue Eintracht-Profi wurde in Hausen am Albis in der Schweiz geboren und besitzt neben der schweizerischen auch die albanische Staatsbürgerschaft. Seine Familie stammt aus dem Kosovo. Tarashajs Vertrag bei Everton läuft noch bis 2020.

