Frankfurt/Main. Bereits Anfang Oktober hatte der 25 Jahre alte Angreifer wegen eines Anrisses des Innenbandes pausieren müssen.

Eine Untersuchung am Sonntag ergab, dass Blum eine Orthese tragen muss und für die restlichen Spiele der Hinrunde ausfallen wird.

Auch Shani Tarashaj fehlt dem Tabellensiebten vorerst. Dem 21 Jahre alten Flügelspieler werden am Mittwoch operativ die Mandeln entfernt, nachdem er wegen starker Halsschmerzen bereits am Samstag nicht im Kader stand. Der Schweizer Nationalspieler wird auch nicht zum WM-Qualifikationsspiel in Luzern gegen die Färöer reisen.

