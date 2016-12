Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Innenverteidiger Andersson Ordonez vom ecuadorianischen Meister Barcelona SC Guayaquil verpflichtet. Der 22-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2020. "Er hat trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung sammeln können und steht an der Schwelle zur A-Nationalmannschaft in Ecuador", sagte Sportdirektor Bruno Hübner: "Mit ihm haben in der Rückrunde noch eine Option mehr in der Defensive.