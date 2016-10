München. Die Bayern besiegten den schottischen Vertreter Hibernian Edinburgh nach dem 6:0-Auswärtssieg vergangene Woche auch im Erstrunden-Rückspiel am Mittwoch deutlich 4:1 (3:1). Wolfsburg spielte gegen den englischen Topklub FC Chelsea 1:1 (0:1), hatte aber das Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen.

Anna Gerhardt (6., 38.), Lisa Evans (33.) und Vivianne Miedema (72.) erzielten die Tore für die Münchnerinnen, für die Gäste traf einzig Abigail Harrison (39.). Zudem wechselte Bayern-Trainer Thomas Wörle in der 69. Spielminute Olympiasiegerin Simone Laudehr ein, die im Auftaktspiel des olympischen Turniers einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk erlitten hatte und nun ihr Comeback feierte.

Bei zweimaligen Champions-League-Sieger Wolfsburg wurde Trainer Ralf Kellermann in seiner Erwartung bestätigt, der eine Leistungssteigerung des im Hinspiel überraschend schwachen englischen Vizemeisters vorausgesagt hatte. Eniola Aluko (44.) brachte Chelsea in Führung, doch Sara Bjork Gunnarsdottir glich in der Schlussphase aus (80.) und beseitigte damit auch die letzten Zweifel am Weiterkommen.

Die Achtelfinals werden am kommenden Montag (17. Oktober) ausgelost und am 9./10. sowie am 16./17. November ausgespielt.

