München. Das Team von Trainer Matthias Rudolph gewann das Spitzenspiel bei Bayern München 2:1 (0:0) und überholte den Meister. Potsdam hat zudem ein Spiel weniger auf dem Konto.

Johanna Elsig brachte die Gäste in der 48. Minute in Führung, ein Eigentor von Münchens Nora Holstad spielte Potsdam dann in die Karten (58.). Weil dann aber Elsig ein Treffer ins eigene Tor unterlief (62.), kam der Meister noch einmal heran.

Abstiegskandidat USV Jena verlor unterdessen beim SC Sand 0:3 (0:1).

