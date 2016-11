Freiburg. "RB Leipzig ist ein Standort, der in den nächsten Jahren nicht absteigen oder gegen den Abstieg kämpfen wird. Er nimmt somit einen fixen Platz in der Bundesliga ein und macht es Vereinen in unserer Kategorie damit immer schwerer, in die Bundesliga zu kommen beziehungsweise sich dort zu etablieren", sagte Saier in der am Mittwoch erscheinenden Sport Bild.

Die beiden Aufsteiger treffen am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sky) im Breisgau im direkten Duell aufeinander. Zwar lobte Saier die sportliche Entwicklung des Überraschungs-Tabellenführers, blieb aber skeptisch: "Was das Konstrukt RB Leipzig angeht, muss man aus unserer Perspektive natürlich auch kritisch darauf schauen."

Saiers Kritik beschränkte sich dabei nicht nur auf Leipzig, das von einem Getränkehersteller massiv subventioniert wird: "Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Standorten mit immenser Querfinanzierung - ob es sich um Werksklubs, Standorte mit Investoren, Mäzenen oder auch Börsennotierung handelt. Keine einfache und erfreuliche Entwicklung aus der Freiburger Brille, wenn das in dieser Richtung so weiter geht."

