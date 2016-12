Darmstadt. Frings hat in Darmstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben. Der Vize-Weltmeister von 2002 folgt auf den am 5. Dezember entlassenen Norbert Meier und Interimscoach Ramon Berndroth. Der Trainingsauftakt für Frings und das Team ist am Dienstag.

Durch das Engagement von Frings in Darmstadt werden derzeit sechs Klubs (Bayern München/Carlo Ancelotti, VfL Wolfsburg/Valerien Ismael, FC Ingolstadt/Maik Walpurgis, FC Augsburg/Manuel Baum, Werder Bremen/Alexander Nouri) von Bundesliga-Neulingen trainiert.

