Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich hat nach der jüngsten Flut an Fehlentscheidungen in der Fußball-Bundesliga die Unparteiischen in Schutz genommen. Dass die Zahl der Fehler stark zugenommen habe, "stimmt so nicht", sagte der 59 Jahre alte Leiter der Schiedsrichterkommission im Interview mit dem kicker (Donnerstagsausgabe).