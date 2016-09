Braunschweig. Der Schwede Christoffer Nyman (62.) erzielte das erlösende 1:0 für die Eintracht, die sich lange Zeit schwer tat. Vorausgegangen war eine Traumkombination des Spitzenreiters. Onel Hernandez (74.) erhöhte auf 2:0, bevor Sandhausen durch Richard Sukuta-Pasu (90.+2) noch der Anschlusstreffer gelang.

Braunschweig verteidigte mit der makellosen Bilanz von 15 Punkten die Tabellenführung erfolgreich. Sandhausen versteckte sich in Braunschweig keineswegs und hatte lange Zeit sogar mehr Torschüsse als die Gastgeber zu Buche stehen.

Allerdings waren der SVS im Abschluss nicht entschlossen genug. Die Braunschweiger haben damit von den jüngsten 15 Heimspielen nur ein einziges verloren. Für Sandhausen war es die vierte Niederlage in einem Auswärtsspiel in der 2. Liga in Folge. Zuletzt hatte Sandhausen durch ein 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern den ersten Sieg gefeiert.

Die herausragenden Kräfte hatte die Eintracht in Ken Reichel und Domi Kumbela. Bei den Gäste konnte Andrew Wooten gefallen.

