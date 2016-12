Darmstadt 98 hat sich am Montag von Trainer Norbert Meier (58) getrennt. Auch Sportdirektor Holger Fach (54) verlässt den Klub. Meier trat erst zum 1. Juli die Nachfolge von Erfolgstrainer Dirk Schuster an, der die Hessen von der 3. Liga in die Bundesliga geführt hatte und nun beim Ligarivalen FC Augsburg arbeitet.