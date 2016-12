Österreichs Fußball-Nationaltorwart Ramazan Özcan steht vor seinem ersten Einsatz in der Champions League. "Das ist eine Überlegung", sagte Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt vor der Abschlusstraining der Werskelf für das Gruppenfinale in der Königsklasse gegen AS Monaco am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky).