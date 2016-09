Warschau. "Die aktive Fanszene von Legia Warschau ist leider dafür bekannt, sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen ein höheres Gewaltpotenzial zu zeigen als andere Fanszenen", teilte der BVB mit.

Weiter heißt es vonseiten der Borussia: "Wir müssen leider dazu raten, keine Kleidung mit BVB-Bezug in der Stadt zu tragen und sich unauffällig und am besten nur in kleinen Gruppen dort aufzuhalten. Sowohl Vertreter von Legia Warschau als auch die polnische Polizei haben uns darum gebeten, dies an alle mitreisenden Fans zu kommunizieren."

Rastplätze in Polen, so die Borussia, sollen möglichst gemieden werden. "Erfahrungen aus der Vergangenheit haben leider gezeigt, dass selbst viele Kilometer vor Warschau bereits gewaltsuchende Legia-Anhänger auf Gästefans warten könnten", schrieb der Traditionsklub auf seiner Homepage. Zudem wurden strikte Anweisungen für das Abstellen der PKW und Busse in Stadionnähe gegeben. Der BVB richtete gemeinsam mit Legia-Vertretern einen sicheren Treffpunkt unter Polizeischutz in der Nähe des Gästeblocks ein.

