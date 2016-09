Frankfurt/Main. Die Verletzung hatte Kämper im Abschlusstraining der DFB-Elf vor dem EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Russland (4:0) erlitten. Eine MRT-Untersuchung nach ihrer vorzeitigen Rückkehr aus Moskau brachte nun die niederschmetternde Diagnose.

Die neue Bundestrainerin Steffi Jones hatte nach der Blessur von Kämper auf eine Nachnominierung verzichtet. Im Aufgebot stehen für die abschließende Qualipartie der Olympiasiegerinnen gegen Gastgeber Ungarn in Györ am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) wie schon in Moskau die Torhüterinnen Almuth Schult (VfL Wolfsburg) und Lisa Weiß (SGS Essen).

