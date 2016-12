Nationalspieler Antonio Rüdiger vom italienischen Erstligisten AS Rom ist nach dem Sieg im Hauptstadtderby von einem Gegenspieler übel beleidigt worden. "Vor zwei Jahren hat Rüdiger in Stuttgart noch Strümpfe und Gürtel verkauft, jetzt spielt er das Super-Phänomen", sagte Mittelfeldspieler Senad Lulic von Lazio Rom im Anschluss an die 0:2 (0:0)-Niederlage seiner Mannschaft.