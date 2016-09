Frankfurt/Main. Beide Urteile sind rechtskräftig.

Im Rahmen der Drittligaspiele gegen den VfL Osnabrück am 31. Juli und gegen den MSV Duisburg am 10. August kam es in Münsters Fanblock zu Rauchentwicklungen, zudem wurden Schals verbrannt. Die Chemnitzer Fans hatten zu Beginn des Meisterschaftsspiels beim Halleschen FC am 6. August mehrere Nebeltöpfe gezündet.

