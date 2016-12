Mönchengladbach. "Es sieht nicht gut aus", sagte Trainer André Schubert auf der Pressekonferenz am Freitag.

Zur Kritik an seiner Arbeit nahm Schubert gelassen Stellung. "Im Fußball geht es manchmal schnell. Es wird vieles schnell in Frage gestellt, damit muss man als Trainer leben", sagte der 45-Jährige. Die Gladbacher sind in der Liga seit acht Spielen ohne Sieg.

