Manchester. Angeblich kann das nicht gewährleistet werden. Wir sind davon nicht angetan, müssen das jetzt aber schlucken", sagte Vizepräsident Rainer Bonhof dem SID am Dienstgabend.

Der neue Termin am Mittwochabend 19.45 Uhr (20.45 Uhr deutscher Zeit) bringe womöglich erhebliche Schwierigkeiten mit sich. "Wir müssen jetzt versuchen, alles so zu regeln, dass wir zumindest hierbleiben können. Es kann passieren, dass neue Gäste kommen und wir unser Hotel verlassen müssen", sagte Bonhof: "Generell wäre 18.00 Uhr für alle Beteiligten vernünftig gewesen." Diese Anstoßzeit hätte der Borussia einen Rückflug noch am Mittwochabend ermöglicht.

Nun erwartet Sportchef Max Eberl ein Spiel "unter erschwerten Bedingungen mit wenigen Fans". Das für Dienstagabend geplante Spiel bei ManCity war nach einem heftigen Gewitter aufgrund der Gefährdung für die anreisenden Zuschauer abgesagt worden.

© 2016 SID