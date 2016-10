Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss bis auf Weiteres auf Innenverteidiger Andreas Christensen verzichten. Wie der Champions-League-Teilnehmer am Montag via Twitter bekannt gab, erlitt der 20-Jährige Däne im Ligaspiel am Samstag gegen den Hamburger SV (0:0) eine Verletzung in der Gesäßmuskulatur.