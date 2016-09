Wolfsburg. "

Bayern München und Borussia Dortmund sieht der Zugang vom AC Florenz zwar ein Stück weit vor den Wölfen. Den Einzug in die Champions League hält der Ex-Profi des VfB Stuttgart, von Bayern München, des AC Florenz und von Besiktas Istanbul aber für möglich: "Es ist nicht verkehrt, wenn man sich hohe Ziele steckt."

Nach seinem bei der EM in Frankreich erlittenen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich fühlt sich der Mittelstürmer körperlich immer besser. Bei seinem ersten Auftritt im VfL-Dress erzielte Gomez am vergangenen Freitag in einem Testspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden gleich den 1:0-Siegtreffer.

© 2016 SID