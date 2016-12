Grêmio Porto Alegre hat zum fünften Mal den brasilianischen Fußball-Pokalwettbewerb gewonnen und sich damit zum alleinigen Rekordtitelträger gekrönt. Dem Team aus dem Süden Brasiliens reichte nach einem 3:1-Erfolg bei Atlético Mineiro in Belo Horizonte am Mittwoch ein 1:1 (0:0) in der heimischen Arena.