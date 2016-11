Weltmeister Kevin Großkreutz von Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat die Kritik einiger Fans an seinen Leistungen in der ihm eigenen Art gekontert. Via Instagram schrieb der frühere Dortmunder an die "ganzen Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben": "Merkt euch eins, die sechs Monate Verletzung steckt man nicht so einfach weg, aber eines sage ich jetzt hier, ich werde bald wieder richtig fit sein und dann allen zeigen, was los ist.