Manchester. Teammanager Pep Guardiola berief den lange am Knie verletzten Mittelfeldspieler in die Startelf. Für das kurzfristig abgesagte Spiel am Dienstag hatte Guardiola Gündogan noch auf die Bank setzen wollen. Dort sitzt nun der frühere Schalker Leroy Sané.

Gladbachs Trainer André Schubert vertraut der Mannschaft, die er schon für den Dienstag aufgestellt hatte. Mahmoud Dahoud spielt im Mittelfeld, André Hahn in der Offensive. Die defensive Dreierkette bilden Nico Elvedi, Andreas Christensen und Tobias Strobl.

