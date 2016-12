Hamburg. Das berichten die Bild-Zeitung und das Hamburger Abendblatt übereinstimmend. Hintergrund könnten Sondierungsgespräche für eine Nachfolge des in die Kritik geratenen Klubchefs Dietmar Beiersdorfer (53) sein. Bruchhagen, zuletzt Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt, war für den SID für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Beiersdorfer, seit der Entlassung von Peter Knäbel im Mai auch Sportdirektor der Hamburger, ist nach dem desolaten Saisonstart an der Elbe nicht mehr unumstritten. Doch der Manager zeigte sich nach dem 2:0 bei Darmstadt 98 auch kämpferisch. "Ich weiß, was ich kann", sagte der Manager, er verspüre nach eigener Aussage "große Rückendeckung von unserem Klub". Beiersdorfer könne "in den Spiegel schauen und sagen, dass ich bislang immer und auch weiterhin alles nur im Sinne des HSV machen werde. Das ist mein Klub, meine Liebe", sagte er: "Dafür stelle ich mich hintenan und fokussiere mich auf das Wesentliche."

