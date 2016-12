Fußball-Bundesligist Hamburger SV will nach dem ersten Saisonsieg am Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Schritt aus der Krise machen. "Das Spiel ist eine große Chance für uns", sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag: "Wenn wir das Spiel gewinnen, können wir fast den direkten Anschluss an Augsburg schaffen.