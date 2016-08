Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss vorerst auf Mittelfeldspieler Gideon Jung verzichten. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, zog sich der 21-Jährige im Auftaktspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag (1:1) einen Faserriss in der Hüftbeugemuskulatur zu und fällt rund zwei bis drei Wochen aus.