Hannover 96 geht mit hohen Erwartungen in das Zweitliga-Spitzenspiel beim Tabellenführer VfB Stuttgart am Montagabend (20.15 Uhr/Sky und Sport1). "Es ist das erste Spiel, in dem wir nicht Favorit sind", sagte 96-Coach Daniel Stendel am Sonntag: "Wir wollen trotzdem Punkte mitnehmen.