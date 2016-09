Hannover. Die Dresdner, die am Freitag den Vertrag mit Trainer Uwe Neuhaus vorzeitig bis 2019 verlängert hatten, setzten derweil ihre Serie von saisonübergreifend nun 20 Ligaspielen ohne Niederlage fort und zogen an 96 vorbei.

Marvin Stefaniak (18.) schockierte vor 39.200 Zuschauern in der WM-Arena am Maschsee mit seinem Kunstschuss per Freistoß die Gastgeber, ehe Florian Ballas (57.) mit einem ebenfalls sehenswerten Volleyschuss noch erhöhte.

"Wir haben heute ein super Spiel abgeliefert und super Tore gemacht", sagte U21-Nationalspieler Stefaniak bei Sky. Hannover-Torhüter Philipp Tschauner resümierte: "Wir hätten zu jeder Zeit zurückkommen können mit einem Tor. Das müssen wir uns ankreiden."

In den ersten 45 Minuten demonstrierten die Gäste immer wieder mit gefährlichen Kontern, warum sie aufgestiegen sind. 96 dagegen agierte immer wieder unkonzentriert in der Abwehr. Niclas Füllkrugs Großchance wurde zudem auf der Linie geklärt (15.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Tschauner der beste Spieler seiner Mannschaft, wurde immer wieder von seiner Abwehr im Stich gelassen. Nach einem Ballverlust von Salif Sané klärte er im letzten Moment zur Ecke (51.). Bei den Gegentreffern hatte er keine Chance. Auf der Gegenseite traf Sebastian Maier nur die Latte (56.). Hannover beendete die Partie in Unterzahl, Sané (79.) sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.

