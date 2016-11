Mit Torjäger Thorgan Hazard in der Startelf geht Borussia Mönchengladbach in das Champions-League-Heimspiel gegen Celtic Glasgow. Der Belgier steht erstmals seit dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 (0:4) am 2. Oktober auf dem Rasen, zuletzt hatte er wegen Knieproblemen gefehlt.