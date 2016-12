London. Dreifacher Torschütze für Leicester war Starstürmer Jamie Vardy, der zuvor drei Monate nicht getroffen hatte.

Die Gunners waren zuvor auch dank eines Tores von Fußball-Weltmeister Mesut Özil zumindest zwischenzeitlich auf Platz eins gestürmt. Die Londoner gewannen 3:1 (1:1) gegen Stoke City und sind nun punktgleich mit dem FC Chelsea, der am Sonntag gegen West Bromwich Albion aber nachlegen kann.

Der FC Arsenal tat sich in der Anfangsphase zunächst schwer und verlor in der 25. Minute zudem Weltmeister Shkodran Mustafi, der verletzt ausgewechselt wurde. "Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es sieht nach einer Oberschenkelzerrung aus", sagte Trainer Arsene Wenger, "das sind Minimum 21 Tage. Das bedeutet, er wird schöne Weihnachten haben."

Charles Adam brachte Stoke City kurz darauf durch einen Foulelfmeter in Front (29.), doch Theo Walcott leitete kurz vor der Pause die Wende ein und traf zum 1:1 (42.).

Nach dem Seitenwechsel erzielte Özil mit einem Kopfballtor die Führung für die Gunners (49.). und Alex Iwobi setzte in der 75. Minute mit seinem ersten Saisontor in der Premier League den Schlusspunkt.

Manchester City erlebte in Leicester einen Auftakt zum Vergessen: Jamie Vardy (3.) und Andy King (5.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag schnell für klare Verhältnisse. Robert Huth leitete beide Tore mit einem gewonnenen Kopfballduell ein. In der 20. Minute erhöhte Vardy, der zuletzt zehn Spiele nicht erfolgreich gewesen war, auf 3:0.

Die Mannschaft von Guardiola hatte mehr Ballbesitz, Leicester war aber gnadenlos effektiv: Vardy machte mit seinem dritten Tor alles klar (78.). Die Treffer von Aleksandar Kolarov (82.) und Manuel Nolito (90.) für die Gäste kamen zu spät.

Aufseiten von ManCity wurde Nationalspieler Ilkay Gündogan in der 68. Minute ausgewechselt, Leroy Sané saß 90 Minuten auf der Bank. Im Tor von Leicester stand wieder Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler.

Am frühen Nachmittag hatte der FC Watford mit 3:2 (1:1) gegen den FC Everton gewonnen. Für Watford trafen der Ex-Bremer Sebastian Prödl (59.) sowie Stefano Okaka mit einem Doppelpack (36./64.). Romelu Lukaku war für Everton erfolgreich (17./86.).

