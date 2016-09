Berlin. Wir müssen abwarten, wie es sich bei ihm entwickelt", sagte Trainer Pal Dardai am Dienstag. Pekarik hatte sich am Wochenende im Spiel bei Eintracht Frankfurt (3:3) verletzt und wurde zur Pause ausgewechselt.

Auch Ondrej Duda (Aufbautraining), Vladimir Darida (Außenbandriss) und Salomon Kalou, der sich derzeit aus privaten Gründen in der Elfenbeinküste befindet, konnten am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Wieder eine Alternative im Abwehrzentrum ist US-Nationalspieler John Anthony Brooks, der wegen Adduktorenbeschwerden zuletzt am zweiten Spieltag beim FC Ingolstadt (2:0) zum Einsatz kam und am Dienstag ins Training einstieg.

© 2016 SID