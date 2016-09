Heidelberg. Der 64-Jährige verteidigte vielmehr die Arbeit des Spaniers mit Vehemenz. "Pep Guardiola hat in München hervorragende Arbeit geleistet, hat drei deutsche Meisterschaften und zwei Pokaltitel geholt, und er ist in bestem Einvernehmen aus dem Verein ausgeschieden", sagte Hoeneß, der sich über die "negative" Darstellung Guardiolas "in Teilen der Öffentlichkeit" beklagte.

Über den neuen Coach verlor der frühere Vereins-Patron, der bis Ende Februar eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verbüßte, nur lobende Worte. "Carlo Ancelotti ist ein wunderbarer Mensch und ein sehr erfolgreicher Trainer, der prima zum FC Bayern passt", sagte Hoeneß, der Ende November ins Präsidentenamt beim Branchenkrösus zurückkehren dürfte.

