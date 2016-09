Trainer Horst Hrubesch denkt mit 65 Jahren noch lange nicht an die Fußball-Rente. "Mein Vertrag beim DFB läuft bis Dezember. Die Planung sieht so aus, dass ich mich im Oktober mit Hansi Flick treffe, bespreche, ob wir vielleicht in der Zukunft zusammenkommen", sagte Hrubesch der Bild-Zeitung.