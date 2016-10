Hannover. "Die Nordiren haben einen Riesenvorteil mit ihrem Will-Grigg-Song", sagte Hummels mit Blick auf das Lied über den Publikumsliebling des nächsten Gegners in der WM-Qualifikation am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Hannover.

Überhaupt sei die Stimmung auf den britischen Insel immer fantastisch, meinte Hummels. "Da haben wir noch einen kleinen Weg zu gehen, aber den ersten Schritt sind wir (in Hamburg, d.Red.) schon gegangen", sagte der Abwehrspieler von Bayern München.

