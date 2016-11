Mailand. Wenn ich es mir aussuchen müsste für 2018, würde ich den Champions-League-Sieg nehmen", sagte der 27-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag.

Den deutschen Rekordmeister sieht Hummels unter Trainer Carlo Ancelotti auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel. "Wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung, es ist noch nicht so, dass ich sage: So holen wir den oder den Titel. Aber wird sind auf dem Weg, dass wir die Leistung bald bringen", sagte Hummels.

