In einer bewegenden Trauerfeier haben am Samstag Angehörige und Freunde, sowie die Bevölkerung der Stadt Chapecó in der Arena Condá, aber auch die gesamte Fußballfamilie weltweit in diversen Stadien Abschied von den Opfern des Flugzeugunglücks vom vergangenen Montag in der Nähe Medellins/Kolumbien genommen.