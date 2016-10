Skopje. In seinen ersten 17 Länderspielen hatte Immobile insgesamt zwei Tore erzielt. Am 15. November empfangen die Italiener in Mailand Weltmeister Deutschland zum Länderspiel-Klassiker.

In der Qualifikationsgruppe G zur WM 2018 in Russland belegen die Italiener drei Tage nach dem 1:1 gegen Spanien Rang zwei hinter den punktgleichen Iberern (beide 7.). Die gewannen nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich ungefährdet bei den zuvor zweimal siegreichen Albanern (6) mit 2:0 (0:0). Ebenfalls sechs Punkte haben die Israelis, die beim 2:1 (2:0) gegen Liechtenstein (0) aber große Mühe hatten.

Auch Mazedonien ist noch punktlos, dabei durfte der Außenseiter zwischenzeitlich sogar von drei Zählern träumen. Nach der italienischen Führung durch Andrea Belotti (24.) drehten Ilija Nestorovski (57.) und der frühere Wolfsburger Ferhan Hasani (59.) das Spiel innerhalb von drei Minuten. Doch dann kam Immobile.

Für die Bayern-Profi Thiago angetretenen Spanier trafen nach torloser erster Halbzeit Diego Costa (55.) und der vier Minuten zuvor eingewechselte Nolito.

© 2016 SID