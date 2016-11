Ingolstadt. "Wir haben angefangen, den Markt zu sondieren, aber so schnell geht das nicht. Wir müssen uns Ruhe und Zeit geben", sagte Geschäftsführer Harald Gärtner am Montagabend in der TV-Sendung Blickpunkt Sport im BR.

Beim nächsten Training am Dienstag wird um 15 Uhr damit noch kein neuer Chefcoach an der Seite stehen. "Morgen wird eine Interimslösung auf dem Platz stehen. Der Rhythmus muss beibehalten werden", sagte Gärtner. Wer das genau sein wird, sagte der 47-Jährige aber noch nicht: "Es gibt noch Details zu klären."

Eine Beförderung des Interimstrainers, wie das zuletzt bei Werder Bremen oder dem VfL Wolfsburg der Fall war, kommt für Gärtner nicht in Frage. Für das nächste Pflichtspiel bei Darmstadt 98 am 19. November suchen die Ingolstädter "einen neuen Cheftrainer, der von außen neue Impulse reinbringt und die Geschichte der Mannschaft weiterschreibt", sagte er.

Gärtner glaubt trotz der mageren Ausbeute von zwei Punkten aus zehn Spielen noch an den Klassenerhalt: "Der neue Trainer braucht den Glaube und die Power, um mit uns diesen steinigen Weg zu gehen. Wir haben noch eine Riesenchance, das zu schaffen."

© 2016 SID