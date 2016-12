Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt fährt mit viel Respekt zu seinem Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr/Sky). "Leverkusen ist unheimlich stark in der Offensive", sagte Trainer Maik Walpurgis (43) am Freitag vor der Partie gegen den Tabellenachten.