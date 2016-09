Köln. Sein Kapitänsdebüt gab Neuer am 3. September 2014 beim 2:4 gegen Argentinien in Düsseldorf. Bei der EM 2016 in Frankreich trug er fünfmal beim Anpfiff die Spielführerbinde, wenn Schweinsteiger auf der Bank saß. - Die Liste der Torhüter-Kapitäne:

Manuel Neuer (Bayern München, 2014 - )

Jens Lehmann (FC Arsenal, 2008)

Oliver Kahn (Bayern München, 2000 bis 2006)

Toni Schumacher (1. FC Köln, 1984 bis 1986)

Sepp Maier (Bayern München, 1978 bis 1979)

Heinrich Stuhlfauth (1. FC Nürnberg, 1923 bis 1930)

Fritz Buchloh (VfB Speldorf, 1935)

Christian Schmidt (Concordia Wilhelmsruh, 1910)

Hans Tilkowski (Borussia Dortmund, 1965)

© 2016 SID