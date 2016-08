Rom. Der Ex-Stuttgarter verwertete ein Zuspiel von Paul Dybala in der 66. Minute. Es war der zweite Saisonerfolg der alten Dame.

Vor Wochenfrist hatte Juve zum Saisonstart einen 2:1-Erfolg gegen den AC Florenz gefeiert, wobei Mittelfeldspieler Khedira ebenfalls das Führungstor erzielt hatte.

Der einstige Madrilene stand auch diesmal wieder in der Startformationen der Turiner. Juves 90-Millionen-Mann Gonzalo Higuain saß hingegen zunächst draußen und wurde erst in der 65. Minute für den Ex-Münchner und -Wolfsburger Mario Mandzukic eingewechselt. Am ersten Spieltag war dem Argentinier Higuain als Joker noch ein Treffer gegen die Fiorentina gelungen.

