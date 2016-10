Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger macht nach seinem in der EM-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss weiter Fortschritte. Der 23-Jährige vom AS Rom, der erst kürzlich wieder das Mannschaftstraining aufgenommen hatte, kam am Freitag bei einem Testspiel gegen ein Römer Nachwuchsteam zum Einsatz und spielte 40 Minuten lang.