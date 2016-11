Turin. Der ehemalige Wolfsburger war bereits in der 5. Minute ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Nationalcoach Giampiero Ventura berief für Barzagli Davide Astori vom AC Florenz in den Kader. Italien tritt am Samstag zum WM-Qualifikationsspiel in Liechtenstein an. Drei Tage später steht in Mailand das Länderspiel gegen Weltmeister Deutschland auf dem Programm.

© 2016 SID