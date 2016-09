Das Aus von Winfried Schäfer als Nationaltrainer Jamaikas rückt offenbar näher. Im abschließenden Gruppenspiel der vierten Runde in der WM-Qualifikation gegen Haiti (0:2) in der Nacht zu Mittwoch saß der 66 Jahre alte frühere Bundesliga-Coach bereits nicht mehr auf der Bank der Jamaikaner, die keine Chance mehr auf die Teilnahme an der finalen Runde hatten.