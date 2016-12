Weltmeister Sami Khedira ist mit dem italienischen Fußball-Meister Juventus Turin in der Serie A wieder voll auf Kurs. Nach dem kleinen Ausrutscher gegen den FC Genua 93 (1:3) gewann der Tabellenführer am 15. Spieltag gegen Atalanta Bergamo souverän mit 3:1 (2:0) und hat damit zumindest vorübergehend sieben Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten AS Rom.